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НОВОСТИ

ЕС предложил ужесточить нормы въезда для чиновников и дипломатов из Белоруссии - ЕК

15:32 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС предложил частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией, в частности, ужесточив въезд для белорусских официальных лиц в ответ на миграционный кризис. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

"Европейская комиссия предлагает приостановить действие ряда статей соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией. Это решение является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции", - говорится в заявлении. "Это ограничение не коснется простых граждан, а только правительственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов Белоруссии", - заявил в свою очередь на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

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