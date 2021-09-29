«Парк Яуза» станет одним из лучших городских пространств у воды – Собянин

15:27

По результатам комплексного благоустройства двух участков парка «Яуза» мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это будет один из лучших городских парков, расположенных у воды, также, по словам градоначальника, благоустроенность, протяженность и насыщенность парка «Яуза» будет сопоставима с Парком Горького.

«Помимо скейт-парка, здесь еще огромное пространство уже сделано. В этом году около 50 га было благоустроено. Такой большой спортивный парк. Чего тут только нет: тренажеры, спортивные площадки, воркаут и так далее. Это уже 150 га в целом - огромная территория. Предстоит примерно такую же территорию благоустроить. Это будет сопоставимо с Парком Горького по насыщенности, по благоустройству, по площади», — в разговоре с местными жителями и спортсменами, занимающимися на новых площадках, рассказал Сергей Собянин.

Также он упомянул, что рядом с парком проживает более миллиона жителей, так что парк будет пользоваться большой популярностью. Градоначальник назвал проект самым крупным экологическим и спортивным проектом столицы.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что планируется создать единый рекреационный маршрут протяженностью 16 км, который свяжет парки «Яуза», «Лосиный остров», Главный ботанический сад РАН, Сокольники и ВДНХ, и будет пролегать от МКАД до Ростокинского акведука.

В 2021 году работы благоустраивалась пойма Чермянки, по обоим берегам притока Яузы созданы экомаршруты, через реку построено 8 мостов, очищен местный пруд, по его берегам устроен деревянный настил и 4 видовые террасы.

На берегу Чермянки обустроены панда-парк и два памп-трека, вместо заброшенного устроено новое современное футбольное поле с искусственным покрытием, обустроено 4 теннисных корта, скейт-парк, площадки для игры в стритбол и воркаут.

Завершается создание эколого-просветительского центра «Яуза», в котором расположатся кинозал, интерактивные выставочные залы, кафе и профлаборатория.

В материалах пресс-службы отмечается, что благоустройство поймы реки Яуза продолжится.