Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ в 10 раз выше, чем в Европе - эксперт Роспотребнадзора

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ВИЧ- инфекцией в России на 100 тысяч населения в 10 раз выше, чем в странах Европы. В России зарегистрирован 1,1 млн ВИЧ- инфицированных, менее 2% среди них - это молодежь, сообщила старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная.

"В 2020 году мы меньше выявили ВИЧ-инфицированных - 60 тысяч новых случаев. Это по-прежнему очень много, потому что для сравнения во всех странах Европейского союза зарегистрировано только 25 тысяч новых случаев ВИЧ- инфекции. <...> Если сравнивать заболеваемость в пересчете на 100 тысяч населения, то у нас заболеваемость в десять раз выше, чем в странах Европейского союза", - сообщила она в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", которую провидит российское общество "Знание".

По словам Ладной, ВИЧ-инфецированных в Российской Федерации зарегистрировано 1,1 млн людей. "ВИЧ- инфецированных живет в Российской Федерации довольно много, мы только зарегистрировали 1 миллион 100 тысяч людей, у которых лабораторно подтверждена ВИЧ-инфекция", - отметила она.

Доля молодежи среди ВИЧ-инфицированных составляет менее 2% в настоящее время. "У нас в начале 2000-х годов почти четверть всех новых случаев были связаны с заражением лиц до 20 лет. Сейчас буквально менее 2% приходится на эту группу", - отметила эксперт.

Ладная сообщила, что 400 тысяч человек умерли в России с момента обнаружения первого ВИЧ-инфицированного в 1987 году.