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Федерация гандбола России попросит возбудить уголовное дело по факту договорных матчей

16:12 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федерация гандбола России (ФГР) подготовит заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту организации договорных матчей игроками молодежной сборной на чемпионате Европы. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

ФГР дисквалифицировала восьмерых гандболистов за организацию договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет. Было установлено, что во время выступления за национальную команду они через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах и после обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.

"У нас есть факты, что игроки получали вознаграждение. По итогам разбирательства, которое прошло в федерации, будет подготовлено и предварительно согласовано с руководством правоохранительных органов заявление Федерации гандбола России с просьбой возбудить уголовное дело по статье 184 УК РФ, она описывает понятие манипуляция спортивным результатом, прецедентов не было в РФ, но эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы", - сказал Шишкарев.

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