Франция уменьшит количество виз, выдаваемых гражданам Марокко, Алжира и Туниса
16:32 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция вдвое сократит количество виз, которые выдают консульства в Марокко и Алжире, из-за нежелания этих стран принимать назад своих граждан. Об этом в среду сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.
"По распоряжению президента республики Эмманюэля Макрона количество выдаваемых виз нашими консульствами в Марокко и Алжире сократится вдвое, в Тунисе - на 30%", - отметил он. Министр пояснил, что такие меры приняты для того, чтобы побудить эти страны принимать назад своих граждан.
"Мы это делаем, потому что эти страны более не хотят принимать некоторых своих граждан, которые находятся на территории Франции", - пояснил министр в эфире телеканала Бэ-эф-эм. По его словам, среди этих людей, в том числе, радикальные исламисты. "Мы говорим им, пока вы не начнете принимать назад своих же соотечественников, мы не будем принимать их", - подчеркнул министр.
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