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В полиции назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

15:57 29.09.2021

Как заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, ведомство проводит мероприятия по задержанию участников прошедших в столице 20 и 25 сентября 2021 года несанкционированных акций, а также лиц, призывающих к участию в данных мероприятиях, и опровергли факты блокирования офисов, связанных с КПРФ (Коммунистической партией Российской Федерации). Официальное заявление пресс-службы опубликовано на портале «МВД Медиа».

«В частности, полицейскими установлен гражданин Иванов, который, находясь в офисе юридической службы московского горкома КПРФ отказался покинуть помещение и находится там более пяти суток, пытаясь избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях в центре столицы», — говорится в заявлении.

В ведомстве также сообщили, что в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова находился гражданин Биджев, пытавшийся уйти от административной ответственности таким же путем. В отношении его составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий.

ГУ МВД России по Москве продолжает выявлять причастных к беспорядкам лиц, и расценивает заявления представителей КПРФ как попытку политизировать законные действия сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок.

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