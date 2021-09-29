Путин сообщил, что в его окружении заболели ковидом порядка 30 человек, в том числе адъютант

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в его окружении заболели ковидом три десятка человек, в том числе его адъютант.

Об этом глава российского государства сообщил в ходе беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что благодаря высоким титрам антител ему самому удалось избежать инфицирования коронавирусом.

"У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались", - рассказал Путин Эрдогану, когда провожал его из своей резиденции Бочаров Ручей в Сочи, где прошли переговоры двух лидеров. "Адъютант, с которым я с утра до вечера целый день проработал, заболел. А у меня титры высокие. Меня, слава богу, пронесло", - отметил российский лидер.