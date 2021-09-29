Треть пациентов с дельта-штаммом коронавируса испытывает проблемы с ЖКТ - Роспотребнадзор
17:40 29.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Роспотребнадзор: каждый третий пациент с дельта-штаммом коронавируса испытывает проблемы с ЖКТ. Сейчас эта разновидность инфекции вытеснила все другие в России.
Дельта-штамм изменил представление ученых о коронавирусе, заявил в эфире «Говорит Москва» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Множество пациентов сталкивается со сбоями в работе желудочно-кишечного тракта. Ещё прошлой весной такой симптом проявлялся лишь у одного из пятидесяти заболевших.
«Более часто стал поражаться желудочно-кишечный тракт. У трети пациентов [с дельта-штаммом – ГМ] отмечается желудочно-кишечное расстройство, а еще весной прошлого года <...> изолированное поражение ЖКТ отмечалось только у 2%, это относительно редко. В европейской части [страны сейчас – ГМ] это главная доминанта, в Сибири две трети заболеваемости обусловлены «дельтой».
Среди заразившихся дельта-штаммом в России только 2% вакцинированных, заявила ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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