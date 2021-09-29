Реестр иноагентов пополнился новыми именами и организациями
18:20 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции включило в реестр иноагентов 22 автора "Голоса", "Медиазоны", включая ее создателя Петра Верзилова, а также "ОВД-инфо". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минюста.
"29 сентября во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Важенков Артем Валерьевич, Верзилов Петр Юрьевич, Грезев Александр Викторович, Гурман Юрий Альбертович, Гусев Андрей Юрьевич, Егоров Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Жилкин Владимир Владимирович, Иванова София Юрьевна, Карезина Инна Павловна, Каткова Вероника Вячеславовна, Кильтау Екатерина Викторовна, Ковин Виталий Сергеевич, Костылева Полина Владимировна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Любарев Аркадий Ефимович, Лютов Александр Иванович, Петров Алексей Викторович, Пигалкин Илья Валерьевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Тихонов Михаил Сергеевич, ООО "ЗП" и ООО "Зона права", - говорится в сообщении. Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект "ОВД-Инфо".
По данным ТАСС, 22 человека, включенные в реестр иноагентов являются авторами "Голоса" и "Медиазоны".
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