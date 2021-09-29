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Путин о космической отрасли: Мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия

18:35 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает возможным продление срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

"В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону", - сказал глава государства в среду на совещании по развитию космической отрасли.

"Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом", - сказал Путин.

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