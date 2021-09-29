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Турция собирается построить в Украине центр по обслуживанию БПЛА

19:00 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Украины и компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и обучения персонала по их эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского, в присутствии которого в среду был подписан документ.

"Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту [Тайипу] Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", - приводит слова Зеленского пресс- служба его офиса.

Согласно документу, Bayraktar Savunma построит на принадлежащих Министерству обороны Украины землях вблизи Василькова центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. В центре также будет осуществляться обучение и подготовка персонала для работы с БПЛА. Предполагается, что впоследствии на Украине будет построен ряд таких центров.

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