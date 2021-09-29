0
0
156
НОВОСТИ

Куриные яйца в России за неделю подорожали на 3,5% - Росстат

19:21 29.09.2021

Куриные яйца в России за неделю с 21 по 27 сентября 2021 г. подорожали на 3,5%, мясо кур - на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 3,5%, в том числе в 55 субъектах Российской Федерации - на 0,1-5%, в 22 субъектах - на 5,1-17,2%. В 4 субъектах цены не изменились. В 4 субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-1,3%", - отметили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 29.09.2021
МИД Франции: Требуется провести переоценку наших отношений с Лондоном
0
18
20:30 29.09.2021
По данным Росстата помидоры в России продолжают дорожать
0
45
19:00 29.09.2021
Турция собирается построить в Украине центр по обслуживанию БПЛА
0
216
18:38 29.09.2021
Робот телемаркетинга Сбера 99,5% звонков совершает без участия человека
0
219
18:35 29.09.2021
Путин о космической отрасли: Мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия
0
234
18:20 29.09.2021
Реестр иноагентов пополнился новыми именами и организациями
0
233
17:40 29.09.2021
Треть пациентов с дельта-штаммом коронавируса испытывает проблемы с ЖКТ - Роспотребнадзор
0
286
17:12 29.09.2021
Путин сообщил, что в его окружении заболели ковидом порядка 30 человек, в том числе адъютант
0
483
17:10 29.09.2021
Нефтяное пятно в Черном море заставило вспомнить о выбросе продукции КТК
0
296
17:00 29.09.2021
ЕС изучает возможность приостановки безвиза для Украины, Грузии и Молдавии - СМИ
0
353

Возврат к списку