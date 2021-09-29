Куриные яйца в России за неделю подорожали на 3,5% - Росстат
19:21 29.09.2021
Куриные яйца в России за неделю с 21 по 27 сентября 2021 г. подорожали на 3,5%, мясо кур - на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.
"Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 3,5%, в том числе в 55 субъектах Российской Федерации - на 0,1-5%, в 22 субъектах - на 5,1-17,2%. В 4 субъектах цены не изменились. В 4 субъектах яйца куриные подешевели на 0,1-1,3%", - отметили в ведомстве.
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