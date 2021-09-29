По данным Росстата помидоры в России продолжают дорожать

20:30 Источник: Интерфакс

Помидоры в РФ за неделю с 21 по 27 сентября подорожали на 10,1%, сообщил Росстат в среду. Причем в 36 регионах недельный рост составил 10,1-28,3%.

Темпы роста ускорились. Неделей ранее они составляли 7,9%. С начала сентября помидоры стали дороже на 24,8%.