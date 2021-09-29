МИД Франции: Требуется провести переоценку наших отношений с Лондоном

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция должна провести переоценку отношений с Великобританией в свете создания королевством совместно с США и Австралией партнерства AUKUS и срыва контракта на подводные лодки между Парижем и Канберрой. Об этом заявил в среду французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании комитета по иностранным делам в Сенате (верхней палате парламента) республики.

"Здесь также требуется провести переоценку наших отношений. Лондон нарушает договоренности, <...> в том числе по торговле и сотрудничеству, по миграции, в связи с чем мы должны задействовать все доступные нам рычаги", - сказал он.