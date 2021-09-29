На Олимпиаду в Пекине иностранных болельщиков не пустят
21:16 29.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Билеты на мероприятия зимних Олимпийских игры в Пекине будут распространяться лишь среди жителей Китая. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее.
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