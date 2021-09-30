Счетная палата предлагает снять временные ограничения с материнского капитала
07:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата РФ предлагает снять ограничения по срокам использования материнского семейного капитала (МСК) так как это является одним из наиболее актуальных запросов населения, говорится в отчетах о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала".
"Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы населением. При принятии решений о возможности расширения направлений использования МСК следует учитывать социально-экономические потребности семей с детьми. Наиболее актуальными запросами населения в настоящее время являются снятие ограничения трехлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи", - следует из документа.
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