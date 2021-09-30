Судья в Рио-де-Жанейро сравнял ковидные паспорта с клеймением скота и рабов
07:20 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд бразильского Рио-де-Жанейро в среду отменил введенные ранее мэрией мегаполиса ограничения на посещение ряда общественных мест для тех, кто не вакцинирован от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал G1 ("Же-1").
"Кто стал новыми врагами в XXI веке? Непривитые. [Власти] хотят заставить людей вакцинироваться и во имя этого блага ограничивают общественные свободы, задерживают людей на улицах, площадях, закрывают пляжи, устанавливают локдауны. Никогда бы не подумал, что стану свидетелем таких злоупотреблений", - цитирует портал решение судьи Паулу Ранжела.
В своем вердикте судья назвал ограничения властей "санитарной диктатурой", обвинив их в нагнетании среди населении страха перед пандемией, подобно тому, "как [Адольф] Гитлер через нацистскую пропаганду вызывал у населения страх перед евреями и цыганами". В тексте решения Ранжел также сравнивает введение ковид-паспортов "с клеймением в прошлом скота и рабов". "Сегодня сертификат о вакцинации разделяет общество. Времена меняются, но злоупотребления, противозаконие и ретроградство никуда не девается", - цитирует портал документ.
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