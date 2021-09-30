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Ким Чен Ын заявил, что готов восстановить линии связи с Южной Кореей

07:30 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить линии связи с Южной Кореей в начале октября. Об этом в четверг сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, об этом Ким Чен Ын заявил во время выступления на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.

Согласно сведениям агентства, эти действия будут направлены на улучшение отношений и построения мира на Корейском полуострове.

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