Первый пуск ракеты "Циркон" произведет АПЛ "Северодвинск" в октябре

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты "Циркон" будет выполнен с атомной подводной лодки (АПЛ) "Северодвинск" Северного флота с поверхности Белого моря в октябре. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый пуск "Циркона" с субмарины "Северодвинск" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) будет выполнен с надводного положения в начале октября. В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели", - сказал он.