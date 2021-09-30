Первый пуск ракеты "Циркон" произведет АПЛ "Северодвинск" в октябре
07:20 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты "Циркон" будет выполнен с атомной подводной лодки (АПЛ) "Северодвинск" Северного флота с поверхности Белого моря в октябре. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Первый пуск "Циркона" с субмарины "Северодвинск" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) будет выполнен с надводного положения в начале октября. В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели", - сказал он.
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