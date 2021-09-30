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До 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 30 сентября

08:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода без осадков с переменной облачностью и слабым ветром ожидается в четверг в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в Москве составит 10-12 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров опустятся до 4 градусов.Атмосферное давление в регионе составит 763 мм ртутного столба.

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