До 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 30 сентября
08:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погода без осадков с переменной облачностью и слабым ветром ожидается в четверг в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура в Москве составит 10-12 градусов тепла, в ночные часы столбики термометров опустятся до 4 градусов.Атмосферное давление в регионе составит 763 мм ртутного столба.
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