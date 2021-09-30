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Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 сентября, 2021

08:37 30.09.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составляет 233 млн 231 тыс. 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 в мире умерли 4 млн 773 тыс. 860 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

а время пандемии в мире было распределено 6 млрд 201 млн 540 тыс. 500 доз вакцины против коронавируса.

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