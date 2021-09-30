Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 сентября, 2021
08:37 30.09.2021 Источник: Интерфакс
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составляет 233 млн 231 тыс. 373, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 в мире умерли 4 млн 773 тыс. 860 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
а время пандемии в мире было распределено 6 млрд 201 млн 540 тыс. 500 доз вакцины против коронавируса.
Новости
- 08:45 30.09.2021
- Военные из Индии приедут в Пакистан на учения стран-членов ШОС
- 08:00 30.09.2021
- До 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 30 сентября
- 07:30 30.09.2021
- Ким Чен Ын заявил, что готов восстановить линии связи с Южной Кореей
- 07:20 30.09.2021
- Судья в Рио-де-Жанейро сравнял ковидные паспорта с клеймением скота и рабов
- 07:15 30.09.2021
- Первый пуск ракеты "Циркон" произведет АПЛ "Северодвинск" в октябре
- 07:00 30.09.2021
- Счетная палата предлагает снять временные ограничения с материнского капитала
- 21:40 29.09.2021
- Франция хочет, чтобы МАГАТЭ присмотрелась к новому соглашению по подлодкам
- 21:16 29.09.2021
- На Олимпиаду в Пекине иностранных болельщиков не пустят
- 20:40 29.09.2021
- МИД Франции: Требуется провести переоценку наших отношений с Лондоном
- 20:30 29.09.2021
- По данным Росстата помидоры в России продолжают дорожать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать