Военные из Индии приедут в Пакистан на учения стран-членов ШОС

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Индии примут участие в многонациональных антитеррористических учениях "Пабби-антитеррор-2021" стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые начнутся 3 октября в Пакистане. Об этом в четверг сообщает газета "Таймс оф Индиа" со ссылкой на источники.

На учения Индия, вероятно, направит группу военнослужащих из трех человек. Индийские военнослужащие впервые примут участие в маневрах на территории Пакистана, заявили источники.

Правительство Индии считает, что ее участие в учениях в Пакистане никоим образом не противоречит индийским требованиям о прекращении Пакистаном трансграничного терроризма.