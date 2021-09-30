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НОВОСТИ

Годовая инфляция в России превысила 7%

09:00 30.09.2021 Источник: РБК

За период с 21 по 27 сентября темпы роста потребительских цен составили 0,29% — это рекордный показатель с начала июля, следует из обзора «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития. С начала года инфляция составила 5,2%, а в годовом выражении — 7,26% (на 27 сентября год к году) против 6,96% неделей ранее.

Продовольственные товары за неделю подорожали на 0,4%, в годовом выражении рост цен на продукты составил 9,41%.

Непродовольственная инфляция за неделю выросла на 0,5%, а в годовом выражении составила 7,85%.  РБК

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