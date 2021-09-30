0
0
179
НОВОСТИ

Счетная палата предложила на постоянной основе выплачивать 20 тыс. рублей к школе

09:05 30.09.2021 Источник: Известия

Счетная палата предложила утвердить ежегодные выплаты в размере 20 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. В отчете ведомства отмечается, что денежная помощь должна оказываться в срок перед началом учебного года в образовательных учреждениях и выделяться из средств материнского капитала.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК (материнского (семейного) капитала — Ред.)», — сообщается в документе.

По предварительной оценке, ежегодные расходы федерального бюджета на данные цели составят порядка 60 млрд рублей.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:22 30.09.2021
В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19
0
3
10:20 30.09.2021
Шесть директоров центров соцобслуживания арестованы в Дагестане
0
18
10:05 30.09.2021
В Тунисе впервые в арабском мире женщина стала премьер-министром
0
61
10:00 30.09.2021
Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
0
68
09:32 30.09.2021
Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
0
124
09:20 30.09.2021
Цены на газ в Европе обновили рекорд
0
148
09:00 30.09.2021
Годовая инфляция в России превысила 7%
0
225
08:45 30.09.2021
Военные из Индии приедут в Пакистан на учения стран-членов ШОС
0
184
08:37 30.09.2021
Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 сентября, 2021
0
210
08:00 30.09.2021
До 12 градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 30 сентября
0
199

Возврат к списку