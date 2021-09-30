Счетная палата предложила на постоянной основе выплачивать 20 тыс. рублей к школе

09:05 Источник: Известия

Счетная палата предложила утвердить ежегодные выплаты в размере 20 тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. В отчете ведомства отмечается, что денежная помощь должна оказываться в срок перед началом учебного года в образовательных учреждениях и выделяться из средств материнского капитала.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента РФ единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК (материнского (семейного) капитала — Ред.)», — сообщается в документе.

По предварительной оценке, ежегодные расходы федерального бюджета на данные цели составят порядка 60 млрд рублей. Известия