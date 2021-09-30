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НОВОСТИ

Цены на газ в Европе обновили рекорд

09:20 30.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Текущие цены на газ в Европе обновили рекорд – они накануне достигли 1050 долларов за тысячу кубометров. На днях цены впервые в истории пробили отметку в тысячу долларов. Отраслевые издания называют несколько причин дефицита топлива – это замедленный ввод мощностей по производству сжиженного газа, всплеск потребления в Азии, снижение внутреннего производства в Европе. На этом фоне растут акции «Газпрома».

Кроме того, кризис недавно разогнал цены на нефть марки Brent до 80 долларов за баррель – впервые за три последних года. Затем котировки немного снизились.  Эхо Москвы

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