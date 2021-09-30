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Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге

09:32 30.09.2021 Источник: Газета.Ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге, передает южнокорейское агентство «Ренхап».

По словам политика, Вашингтон настаивает на «дипломатическом взаимодействии» и «диалоге без предварительных условий». Однако, по мнению политика, «это не более чем фасад», позволяющий Соединенным Штатам «обмануть международное сообщество и прикрыть свои враждебные действия».

Он считает, что предложение о диалоге является продолжением враждебной политики, которую проводили предыдущие американские администрации.

«Как ясно продемонстрировала история последних восьми месяцев с момента прихода к власти новой администрации США, военная угроза и враждебная политика США в отношении нас совсем не изменились», — сказал Ким Чен Ын.

Ранее Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР.  Газета.Ru

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