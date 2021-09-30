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НОВОСТИ

Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

10:00 30.09.2021 Источник: Эхо Москвы

В Чечне сообщили, что глава республики Рамзан Кадыров получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В указе президента Владимира Путина говорится, что это награда за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Фото документа опубликовал в «Инстаграмме» председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

На недавних губернаторских выборах Рамзан Кадыров, по официальным данным, получил 99,7% голосов. Эхо Москвы

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