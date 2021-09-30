В Тунисе впервые в арабском мире женщина стала премьер-министром
10:05 30.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Тунисе пост премьера впервые в арабском мире получила женщина. Правительство страны сформирует 63-летняя Наджла Боден Ромдан.
Об этом распорядился президент Туниса Кайс Саид. «Впервые в истории Туниса женщина возглавит правительство»,— сказал Саид в видеообращении. По его словам, так он решил отдать дань уважения тунисским женщинам.
Приоритетом правительства, по замыслу Саида, должна стать «борьба с коррупцией и хаосом, охватившим многие государственные учреждения». Говорит Москва
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