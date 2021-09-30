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НОВОСТИ

Шесть директоров центров соцобслуживания арестованы в Дагестане

10:20 30.09.2021 Источник: Эхо Москвы

В Дагестане арестованы шесть директоров центров соцобслуживания. Их подозревают в мошенничестве на 620 миллионов рублей, сообщили в СК.

По версии следствия, преступное сообщество было организовано бывшим министром труда республики Расулом Ибрагимовым.  Эхо Москвы

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