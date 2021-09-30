В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

10:22

С 1 октября в Москве вводится новая система ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всем обратившимся с симптомами ОРВИ будет в обязательном порядке проведен экспресс-тест на наличие антигена к ковиду. Руководителем департамента здравоохранения столицы уже подписан соответствующий приказ - сообщила журналистам Анастасия Ракова, заммэра и руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Руководитель Оперативного штаба отметила: «В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19. Новые правила начнут действовать с 1 октября».

Экспресс-тест на антиген позволяет за 10-20 минут с высокой вероятностью диагностировать COVID-19. При положительном результате анализ будет взят у всех членов семьи заболевшего. Также пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.