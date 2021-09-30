Сбер запускает продукт для финансирования всех этапов комплексного жилищного строительства
10:40 30.09.2021
Новый продукт для финансирования комплексного жилищного строительства из нескольких очередей с разными сроками получения разрешений на строительство запускается Сбером - об этом рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе собственной конференции Сбера «ESG в девелопменте».
Новый продукт обеспечит застройщику одновременное одобрение условий финансирования на все очереди проекта, на начальном этапе финансирование составит от 50 до 90% от бюджета, на каждую очередь — от 85 до 100% от бюджета. Участники программ комплексного развития территории или застройщики проектов комплексной застройки могут выступать заинтересованными сторонами.
Предложение действительно для административных центров субъектов Российской Федерации, населенных пунктов Московской и Ленинградской областей, а также в Сочи.
Анатолий Попов прокомментировал нововведение: «Мы сейчас активно развиваем ESG-повестку, и в сфере девелопмента у нас есть три основных направления. Первое — зелёное кредитование, второе — формирование комфортной социальной среды, то есть финансирование строительства проектов, обладающих всей необходимой инфраструктурой для проживания граждан, и третье — ответственное управление. Продукт, о котором мы сегодня объявили, — решение для развития социальной среды, которое особенно будет актуально для проектов расселения ветхого жилья. Благодаря единовременному принятию решения о кредитовании всего проекта у застройщика есть уверенность в получении финансирования на все этапы строительства, а за счет ускоренного согласования финансирования каждой очереди сроки принятия решения сокращаются примерно в 3 раза».
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