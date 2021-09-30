Европа просит у России дополнительных поставок угля - Bloomberg
11:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские производители электроэнергии просят у России больше угля, чтобы справиться с энергетическим кризисом в условиях рекордно высоких цен на газ, но могут столкнуться с затруднениями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний.
По их словам, сложности вызваны тем, что в преддверии зимы европейские газохранилища заполнены лишь частично, а возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос. Приближение отопительного сезона усиливает потребность в энергоносителях из России.
"Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия в одиночку не сможет обеспечить в такой короткий срок, - подчеркнула главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина. - Для этого потребуются поставки и из других стран, например из США, но ситуация там аналогична ситуации в других странах".
Зависимость стран Европы от ископаемого топлива для поддержания работы своей экономики также значительно усложняет переговоры по критически важным климатическим вопросам, поскольку до встречи COP26 в Глазго остается всего несколько недель.
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