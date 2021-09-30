Цена газа в Европе вновь побила исторический рекорд и превысила $1100 за 1 тыс. куб. м
11:05 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе в ходе торгов 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и превысила $1100 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс. куб. м, или 91,845 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет около 5%.
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