КНР и страны Европы не обращались в Минэнерго России по вопросу увеличения поставок угля

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики России не получало каких-либо обращений со стороны Китая и стран Европы по вопросу увеличения поставок угля, сообщили в Минэнерго.

"В Министерство энергетики РФ не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России", - говорится в сообщении министерства.