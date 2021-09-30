«Вечерний Ургант» на Байконуре
11:50 30.09.2021 Источник: НГ-Online
Выездную студию возвели в степи на пусковой площадке, с которой 5 октября стартует ракета с экипажем в составе командира Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.
На съемки «Вечернего Урганта» на Байконуре приглашены около 170 зрителей – работников космодрома и жителей города Байконур.
Вера Цветкова
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