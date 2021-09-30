«Вечерний Ургант» на Байконуре

11:50 Источник: НГ-Online

Сегодня, 30 сентября,команда «Вечернего Урганта» высадится на аэродроме Байконура «Крайний». Эфиры 1 и 4 октября перед запуском корабля «Союз МС-19» будут идти прямо из центра событий – с космодрома «Байконур».Выездную студию возвели в степи на пусковой площадке, с которой 5 октября стартует ракета с экипажем в составе командира Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.На съемки «Вечернего Урганта» на Байконуре приглашены около 170 зрителей – работников космодрома и жителей города Байконур.

Вера Цветкова