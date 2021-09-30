Киев признал, что должен "реально взвешивать свои возможности" в вопросе членства в ЕС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в вопросе перспектив членства в Европейском союзе должна быть "реалистичным идеалистом". Об этом в четверг на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы должны быть реалистичными идеалистами - верить в лучшее, что в конце концов получим то, что хотим, но реально взвешивать возможность получить сейчас. Идет переговорный процесс", - отметил министр.