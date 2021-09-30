В РФ от ковида умерли 867 человек за сутки, это третий подряд максимум с начала пандемии

12:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 888, до 7 511 026, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля. В относительном выражении он составил 0,32%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 826, до 6 672 767. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 867 против 857 днем ранее, до 207 255. Таким образом, максимум по числу умерших из-за ковида в России обновляется третий день подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.