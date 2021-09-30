Почти треть россиян готовы сменить профессию из-за выгорания - опрос

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профессиональное выгорание является весомой причиной для смены работы, в этом уверена почти треть россиян (31%). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом "Работа в России", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проходил в августе текущего года на портале "Работа в России". В нем приняли участие более 33 тыс. человек из всех регионов страны, из которых более половины - 51% - имеют опыт смены профессии.

"Участники опроса также обозначили причины, в связи с которыми у людей возникает желание сменить профессию. Так, по мнению респондентов, чаще всего (37%) это происходит из- за желания повысить доход и из-за профессионального выгорания (31%). По мнению каждого пятого (20%) респондента, люди меняют профессию из-за отсутствия перспективы карьерного роста", - следует из опроса.

Среди других причин для смены работы россияне также указывали состояние здоровья, не позволяющее работать по профессии - такой вариант допускают 12% опрошенных.

При этом относительно профессионального выгорания большинство россиян (51%) уверены, что кризис может и не наступить, если человек сразу нашел себя в профессии. Примерно каждый пятый респондент считает, что он приходит после 30 лет, в то время как 21% уверены, что профессиональное выгорание чаще всего настигает людей после 40 лет. "Лишь 7%, принявших участие в опросе, заявили, что профессиональный кризис чаще всего наступает после 50 лет", - отметили авторы опроса.