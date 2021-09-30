В Москве выявили 3 998 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 22 июля
12:32 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 998 против 3 004 днем ранее, до 1 633 920. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 22 июля. В относительном выражении он составил 0,25%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 62 против 65 днем ранее, до 28 980 (1,77% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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