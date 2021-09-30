0
0
141
НОВОСТИ

Основные телевизионные каналы будут общедоступны в интернете

12:18 30.09.2021 Источник: НГ-Online

С 1 октября 2021 года вступает в силу закон, который регламентирует порядок организации телетрансляций каналов первого и второго мультиплекса в Сети. Пользователи получат бесплатный доступ к ключевым телевизионным каналам в интернете. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Важно, что это не будут специальные интернет-версии телеканалов, содержащие только очищенный для распространения в Сети контент ― будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения.

Кроме того, в законе указывается, что не потребуется заключать лицензионный договор между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 30.09.2021
Иностранные инвесторы выигрывают в РФ почти 80% судебных разбирательств - Лебедев
0
12
13:20 30.09.2021
Глава Еврокомиссии заявила, что является сторонником вступлении Сербии в ЕС
0
52
13:05 30.09.2021
Главный редактор The Insider объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении границы
0
88
13:00 30.09.2021
Саркози осужден на год тюрьмы по делу о превышении расходов перед выборами 2012 года - ТВ
0
84
12:32 30.09.2021
В Москве выявили 3 998 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 22 июля
0
122
12:20 30.09.2021
Почти треть россиян готовы сменить профессию из-за выгорания - опрос
0
166
12:06 30.09.2021
В РФ от ковида умерли 867 человек за сутки, это третий подряд максимум с начала пандемии
0
210
12:00 30.09.2021
Киев признал, что должен "реально взвешивать свои возможности" в вопросе членства в ЕС
0
203
11:50 30.09.2021
«Вечерний Ургант» на Байконуре
0
174
11:32 30.09.2021
КНР и страны Европы не обращались в Минэнерго России по вопросу увеличения поставок угля
0
221

Возврат к списку