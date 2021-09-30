Основные телевизионные каналы будут общедоступны в интернете
12:18 30.09.2021 Источник: НГ-Online
С 1 октября 2021 года вступает в силу закон, который регламентирует порядок организации телетрансляций каналов первого и второго мультиплекса в Сети. Пользователи получат бесплатный доступ к ключевым телевизионным каналам в интернете. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Важно, что это не будут специальные интернет-версии телеканалов, содержащие только очищенный для распространения в Сети контент ― будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения.
Кроме того, в законе указывается, что не потребуется заключать лицензионный договор между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона.
Вера Цветкова
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