Основные телевизионные каналы будут общедоступны в интернете

12:18 Источник: НГ-Online

С 1 октября 2021 года вступает в силу закон, который регламентирует порядок организации телетрансляций каналов первого и второго мультиплекса в Сети. Пользователи получат бесплатный доступ к ключевым телевизионным каналам в интернете. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Важно, что это не будут специальные интернет-версии телеканалов, содержащие только очищенный для распространения в Сети контент ― будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения.

Кроме того, в законе указывается, что не потребуется заключать лицензионный договор между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона.

Вера Цветкова