Саркози осужден на год тюрьмы по делу о превышении расходов перед выборами 2012 года - ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновном в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом. Об этом сообщил в четверг телеканал Бэ-эф-эм.