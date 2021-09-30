Главный редактор The Insider объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении границы

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов объявлен в розыск по делу о нелегальном пересечении госграницы. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.

"Доброхотов объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении госграницы", - сказала она, не уточнив иных деталей.

Сам Доброхотов ранее в четверг сообщал журналистам о том, что в его квартире проходят обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. По его словам, следственные действия вели сотрудники ФСБ, следователи изымали всю компьютерную технику из квартир. Оперативники в четверг пришли с обыском в квартиру родителей главного редактора The Insider. Кроме этого, обыск проходит и в квартире Доброхотова, где находятся его жена и дети.