Глава Еврокомиссии заявила, что является сторонником вступлении Сербии в ЕС
13:20 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что является убежденным сторонником членства Сербии в ЕС. Об этом она сообщила в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем после церемонии начала строительства железной дороги между Центральной Сербией и Косово и Метохией. Трансляцию церемонии ведет агентство Танюг.
"Господин президент, позвольте мне подчеркнуть, что я убежденный сторонник членства Сербии в ЕС", - заявила глава ЕК.
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