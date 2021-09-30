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Глава Еврокомиссии заявила, что является сторонником вступлении Сербии в ЕС

13:20 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что является убежденным сторонником членства Сербии в ЕС. Об этом она сообщила в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем после церемонии начала строительства железной дороги между Центральной Сербией и Косово и Метохией. Трансляцию церемонии ведет агентство Танюг.

"Господин президент, позвольте мне подчеркнуть, что я убежденный сторонник членства Сербии в ЕС", - заявила глава ЕК.

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