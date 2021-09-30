Иностранные инвесторы выигрывают в РФ почти 80% судебных разбирательств - Лебедев
13:32 30.09.2021 Источник: Интерфакс
Российские суды стали чаще становиться на сторону иностранных инвесторов, которые выигрывают большинство судебных разбирательств, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
"В первом полугодии этого года количество дел, выигранных иностранными инвесторами, составило 79%", - сказал он на XI Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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