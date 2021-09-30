0
0
166
НОВОСТИ

Иностранные инвесторы выигрывают в РФ почти 80% судебных разбирательств - Лебедев

13:32 30.09.2021 Источник: Интерфакс

Российские суды стали чаще становиться на сторону иностранных инвесторов, которые выигрывают большинство судебных разбирательств, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"В первом полугодии этого года количество дел, выигранных иностранными инвесторами, составило 79%", - сказал он на XI Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 30.09.2021
Суд признал двух пожарных виновными в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"
0
20
14:50 30.09.2021
Сбер и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные исполнительные надписи»
0
48
14:42 30.09.2021
Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы после выборов
0
58
14:40 30.09.2021
Сбер разработал робота-тренера, который учит сотрудников банка общаться с должниками
0
72
14:32 30.09.2021
Адъютант Путина легко перенес ковид, как и все заболевшие в окружении президента - Песков
0
85
14:12 30.09.2021
Турции хорошо известна позиция РФ об опасности передачи Украине беспилотников - Кремль
0
128
14:00 30.09.2021
В России ведется активная работа по переходу к низкоуглеродной экономике - Путин
0
132
13:20 30.09.2021
Глава Еврокомиссии заявила, что является сторонником вступлении Сербии в ЕС
0
186
13:05 30.09.2021
Главный редактор The Insider объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении границы
0
234
13:00 30.09.2021
Саркози осужден на год тюрьмы по делу о превышении расходов перед выборами 2012 года - ТВ
0
207

Возврат к списку