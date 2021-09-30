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В России ведется активная работа по переходу к низкоуглеродной экономике - Путин

14:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике ведется в России, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в онлайн-формате.

"Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду, - сказал Путин. - Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике".

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