В России ведется активная работа по переходу к низкоуглеродной экономике - Путин
14:00 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике ведется в России, сообщил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в онлайн-формате.
"Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду, - сказал Путин. - Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике".
НОВОСТИ
- 15:00 30.09.2021
- Суд признал двух пожарных виновными в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"
- 14:50 30.09.2021
- Сбер и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные исполнительные надписи»
- 14:42 30.09.2021
- Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы после выборов
- 14:40 30.09.2021
- Сбер разработал робота-тренера, который учит сотрудников банка общаться с должниками
- 14:32 30.09.2021
- Адъютант Путина легко перенес ковид, как и все заболевшие в окружении президента - Песков
- 14:12 30.09.2021
- Турции хорошо известна позиция РФ об опасности передачи Украине беспилотников - Кремль
- 13:32 30.09.2021
- Иностранные инвесторы выигрывают в РФ почти 80% судебных разбирательств - Лебедев
- 13:20 30.09.2021
- Глава Еврокомиссии заявила, что является сторонником вступлении Сербии в ЕС
- 13:05 30.09.2021
- Главный редактор The Insider объявлен в розыск по делу о незаконном пересечении границы
- 13:00 30.09.2021
- Саркози осужден на год тюрьмы по делу о превышении расходов перед выборами 2012 года - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать