Турции хорошо известна позиция РФ об опасности передачи Украине беспилотников - Кремль
14:12 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва обратила внимание на соглашение между Киевом и Анкарой о строительстве центра для обслуживания турецких беспилотников на Украине, Турции хорошо известна позиция России об угрозе применения подобных боевых систем в Донбассе. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, в Кремле это заметили, - сказал он, отвечая на вопрос о соглашении по строительству учебно- испытательного центра в Киевской области для обслуживания турецких беспилотников Bayraktar. - Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна. И она хорошо известна в Турции".
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