Турции хорошо известна позиция РФ об опасности передачи Украине беспилотников - Кремль

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва обратила внимание на соглашение между Киевом и Анкарой о строительстве центра для обслуживания турецких беспилотников на Украине, Турции хорошо известна позиция России об угрозе применения подобных боевых систем в Донбассе. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, в Кремле это заметили, - сказал он, отвечая на вопрос о соглашении по строительству учебно- испытательного центра в Киевской области для обслуживания турецких беспилотников Bayraktar. - Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна. И она хорошо известна в Турции".