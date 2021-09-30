Адъютант Путина легко перенес ковид, как и все заболевшие в окружении президента - Песков
14:32 30.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все заболевшие ковидом в окружении президента РФ Владимира Путина перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ни одного тяжелого случая, много бессимптомников", - ответил он на соответствующий вопрос.
Песков прокомментировал также состояние здоровья адъютанта Путина, о заболевании которого рассказал ранее сам президент. "Адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что <...> он же все равно был привит, он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привит, поэтому у него там единожды поднималась температура свыше 37 [градусов] и прошло [все] в максимально легкой форме", - сказал пресс-секретарь президента и добавил: "Все-таки прививка защищает и спасает жизни".
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