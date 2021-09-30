Сбер разработал робота-тренера, который учит сотрудников банка общаться с должниками
14:40 30.09.2021
Для своих сотрудников, работающих в сфере взыскания просроченной задолженности Сбер создал робота-тренера, алгоритм, выступающий в роли клиента. Робот - настоящий боевой тренажер для персонала, способствующий совершенствованию навыков работы с должниками. Робот умеет подстраиваться под скорость и громкость речи клиента, может напомнить клиенту о просроченной задолженности и предстоящем платеже, а также отвечать на уточняющие вопросы о сумме и дате. Об этом на форуме «Лидеры цифрового развития» рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.
Он подчеркнул рост роботизации в сфере взыскания, и рассказал, что первая версия «робота-коллектора» была запущена в эксплуатацию в 2017 году, и уже в 2018 году новая технология, основанная на искусственном интеллекте, проводила 7% диалогов с клиентами. В 2020 году доля роботизированных диалогов увеличилась до 77%, а по итогам 2021 года прогнозно превысит 85%.
«Роботизация взыскания преследует сразу несколько целей. Во-первых, помогает нам унифицировать все коммуникации с клиентами, выполняя их по единому стандарту качества. Во-вторых, позволяет нам снижать расходы. В-третьих, избавляет сотрудников от рутинных операций, которые теперь можно доверить роботу, занявшись более сложными и интересными задачами. В совокупности всё это позволяет нам работать быстрее и эффективнее». - сообщил Денис Кузнецов.
Также он отметил спокойное отношение клиентов к общению с роботом, к тому же в разговоре с алгоритмом отсутствует человеческий фактор, часто причиняющий неудобства при обсуждении задолженности. С 2018 года банк проводит регулярные замеры индекса удовлетворённости клиентов телефонными переговорами по взысканию задолженности, и в последние два года робот стабильно получает более высокие оценки, чем оператор.
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