Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы после выборов

14:42

Фото Антона Чернова

Командная работа позволяет обеспечивать перемены и справляться с вызовами, которые стоят перед Подмосковьем. Об этом заявил губернатор Московской области, открывший первое заседание Мособлдумы VII созыва. Новый состав сформирован по итогам выборов, прошедших 17-19 сентября. Региональный парламент обновился более чем на 40%.

«Во всех направлениях человек должен чувствовать перемены. И эти перемены зависят от работы команды, – подчеркнул губернатор. – Я благодарен за подход работы Мособлдумы – наши депутаты, неважно какие фракции и политические силы они представляют, всегда объединялись и с пониманием относились к решению самых сложных вопросов жизни региона. Принято большое количество важных законов, которые позволяют нам обеспечивать перемены во всех городских округах».

За 5 лет Мособлдума приняла почти 1,4 тыс. законов. В числе новых задач – безвозмездное предоставление земли фермерам в отдаленных территориях, льготный проезд в коммерческом общественном транспорте, а также программа реновации.

«На этой неделе президент выступил с большой программой реновации. Мы расселяем аварийное, ветхое жилье. Но существует еще и безнадежно устаревшее, микрорайоны, которые тоже нужно обновлять, чтобы, как сказал президент, вытаскивать людей из трущоб и негодного жилья. Ключевое – разъяснение, общение с жителями. И здесь очень важна помощь депутатов Мособлдумы, – сказал губернатор. – Я хочу, чтобы доверие, которое вы получили от избирателей, было также высоко и через 5 лет. Чтобы каждый имел возможность сказать, что он внес свою лепту, сделал все необходимое для развития своего города, муниципалитета, региона».

В ходе заседания Игорь Брынцалов был переизбран председателем Мособлдумы. Спикер парламента отметил, что ориентирами в работе, как и прежде, будут задачи, поставленные президентом в ежегодном послании и губернатором – в обращении к жителям региона.

«Важно сохранить эффективное взаимодействие с федеральным центром, – сказал Игорь Брынцалов. – Наша первоочередная задача – работа над бюджетом на следующий 3-летний период. Все полученные в ходе избирательной кампании наказы жителей будут учтены при разработке главного документа региона».