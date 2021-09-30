Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы после выборов
14:42 30.09.2021
|Фото Антона Чернова
«Во всех направлениях человек должен чувствовать перемены. И эти перемены зависят от работы команды, – подчеркнул губернатор. – Я благодарен за подход работы Мособлдумы – наши депутаты, неважно какие фракции и политические силы они представляют, всегда объединялись и с пониманием относились к решению самых сложных вопросов жизни региона. Принято большое количество важных законов, которые позволяют нам обеспечивать перемены во всех городских округах».
За 5 лет Мособлдума приняла почти 1,4 тыс. законов. В числе новых задач – безвозмездное предоставление земли фермерам в отдаленных территориях, льготный проезд в коммерческом общественном транспорте, а также программа реновации.
«На этой неделе президент выступил с большой программой реновации. Мы расселяем аварийное, ветхое жилье. Но существует еще и безнадежно устаревшее, микрорайоны, которые тоже нужно обновлять, чтобы, как сказал президент, вытаскивать людей из трущоб и негодного жилья. Ключевое – разъяснение, общение с жителями. И здесь очень важна помощь депутатов Мособлдумы, – сказал губернатор. – Я хочу, чтобы доверие, которое вы получили от избирателей, было также высоко и через 5 лет. Чтобы каждый имел возможность сказать, что он внес свою лепту, сделал все необходимое для развития своего города, муниципалитета, региона».
В ходе заседания Игорь Брынцалов был переизбран председателем Мособлдумы. Спикер парламента отметил, что ориентирами в работе, как и прежде, будут задачи, поставленные президентом в ежегодном послании и губернатором – в обращении к жителям региона.
«Важно сохранить эффективное взаимодействие с федеральным центром, – сказал Игорь Брынцалов. – Наша первоочередная задача – работа над бюджетом на следующий 3-летний период. Все полученные в ходе избирательной кампании наказы жителей будут учтены при разработке главного документа региона».
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