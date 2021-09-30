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НОВОСТИ

Сбер и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные исполнительные надписи»

14:50 30.09.2021

На форуме «Лидеры цифрового развития» Сбербанк вместе с Федеральной нотариальной палатой и Федеральной службой судебных приставов представили нововведение: процесс исполнительного производства на основании электронной исполнительной надписи.

Новый сервис позволит как дистанционно создавать цифровой документ, так и направлять его судебным приставам, что позволит сократить вероятность ошибок, а для взыскателя процедура значительно упростится. По подсчетам Сбера, за счет внедрения технологии банк в следующем году сэкономит 1,5 млн листов бумаги, а скорость принятия решений сократится с 78 дней до одного дня.

Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами отметил: «Новый формат взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой позволит взыскателям сократить время и расходы на получение исполнительного документа, а Сберу и ведомствам значительно уменьшить бумажный документооборот. Экономия времени и энергии и природных ресурсов — один из приоритетов Сбера. И мы рады сотрудничать в этом направлении со всеми заинтересованными государственными структурами и коммерческими организациями».

Ольга Помигалова, Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов также прокомментировала нововведение, заявив, что «Возможность электронного предъявления исполнительной надписи нотариуса исключит возможность подделки исполнительного документа».

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